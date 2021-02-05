У границ России засекли десятки самолетов и беспилотников

У границ России за последнюю неделю заметили десятки разведывательных летательных аппаратов других стран: самолетов и беспилотников. Об этом сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».

Военные за прошедшую неделю засекли 33 самолета-разведчика и 8 беспилотных летательных аппаратов. Судя по еженедельным отчетам, такая высокая активность в последний раз наблюдалась в сентябре прошлого года.

Все иностранные летательные аппараты, приближавшиеся к России, сопровождали российские радиолокационные станции, один раз с целью не допустить нарушения государственной границы в воздух поднялся истребитель.

30 января сообщалось о подобном случае: российский истребитель МиГ-31 перехватил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем.

Ранее стало известно, что истребители НАТО сотни раз поднимались в небо для перехвата российских военных самолетов в 2020 году. По данным Североатлантического альянса, в прошлом году ВВС стран-участниц более 400 раз перехватывали военные самолеты, приблизившиеся к воздушным границам НАТО в Европе.