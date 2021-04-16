США потребовали от России прекратить угрозы судам в Черном море

Пентагон потребовал от России отказаться от запрета иностранным судам входить в ряд морских районов. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, США знают о том, что Россия объявила о намерении запретить иностранным кораблям и государственным судам до октября проходить через Керченский пролив, Азовское море и некоторые части Черного моря.

По мнению представителя ведомства, это «очередной пример кампании по подрыву Украины». «Мы призываем Россию прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять выстраивание военного потенциала у границ Украины», — подчеркнул Кирби.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску призвала Россию обеспечить свободный доступ в порты Украины в Азовском море и соблюдать международные обязательства. Она заявила, что действия России в акватории создают угрозу для независимости Украины.

14 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. МИД Украины выразил протест против закрытия некоторой части акватории Азовского моря и назвал это попыткой нарушения норм международного права.