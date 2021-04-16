Мир
 
Последние новости
Россия опубликовала ответные санкции против США
Врач назвала смертельную опасность воды из-под крана
Россиянку объявили в розыск за отравление детей хлором
В Госдуме назвали способ защитить россиян-должников
«Спартак» обвинил арбитров матча с «Локомотивом» в даче ложных показаний
Косачев назвал обвинения США против России полностью бездоказательными
Ефремов увиделся с женой впервые за полгода
Еще две вакцины от COVID-19 назвали опасными из-за риска тромбоза
На Кубе завершится эпоха правления братьев Кастро
Новости партнеров
Прослушать новость

США потребовали от России прекратить угрозы судам в Черном море

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

Пентагон потребовал от России отказаться от запрета иностранным судам входить в ряд морских районов. Об этом заявил пресс-секретарь ведомства Джон Кирби, пишет РИА Новости.

По его словам, США знают о том, что Россия объявила о намерении запретить иностранным кораблям и государственным судам до октября проходить через Керченский пролив, Азовское море и некоторые части Черного моря.

По мнению представителя ведомства, это «очередной пример кампании по подрыву Украины». «Мы призываем Россию прекратить угрозы судам в регионе и обратить вспять выстраивание военного потенциала у границ Украины», — подчеркнул Кирби.

Ранее официальный представитель НАТО Оана Лунгеску призвала Россию обеспечить свободный доступ в порты Украины в Азовском море и соблюдать международные обязательства. Она заявила, что действия России в акватории создают угрозу для независимости Украины.

14 апреля премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о предоставлении Минобороны на 20 лет в обособленное водопользование части акватории Таганрогского залива Азовского моря. МИД Украины выразил протест против закрытия некоторой части акватории Азовского моря и назвал это попыткой нарушения норм международного права.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В НАТО призвали Россию прекратить провокации в Черном море
Украина запротестовала из-за планов России закрыть часть акватории Черного моря
Часть залива Азовского моря перешла Минобороны России