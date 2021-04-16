Пентагон призвал Россию быть более открытой в действиях на границе с Украиной

США призвали Россию быть более открытой в действиях на границе с Украиной. Об этом заявил на брифинге официальный представитель Пентагона Джон Кирби, передает РИА Новости.

Кирби отметил, что внешнеполитическое ведомство обеспокоено количеством российских военных в приграничной зоне и в Крыму и продолжает следить за происходящим. «Призываем Россию быть более открытой в этих своих действиях и не нагнетать ситуацию еще больше, поскольку она и без того уже накалена», — подчеркнул представитель Пентагона.

Ранее канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский призвали к отводу российских войск от границ Украины.

Напряженность в отношениях Москвы и Киева, а также стран Запада возросла из-за обострения конфликта в Донбассе в конце марта. Киев и непризнанные республики Донбасса сообщили об участившихся обстрелах, разведывательных действий и перемещении военной техники в районе линии разграничения.

Затем Украина обвинила Россию в наращивании военного присутствия на границе между странами. В украинском Минобороны посчитали, что Москва сосредоточила на границе регулярные армейские части и активизировала тренировки ополчения. В Кремле на это ответили, что российская армия перемещается по своей территории «в тех направлениях, в которых считает нужным».