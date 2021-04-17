ФСБ задержала украинского консула в Петербурге

Украинский консул Александр Сосонюк на встрече с россиянином в Санкт-Петербурге попытался получить информацию закрытого характера и был задержан с поличным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой ФСБ России.

Отмечается, что деятельность задержанного оценена как враждебная по отношению к России и не совместима со статусом дипломата.

В ФСБ рассказали, что к Сосонюку примут меры в соответствии с нормами международного права.

Ранее сообщалось, что украинские военные оценили свои силы на случай обострения конфликта в Донбассе. Командующий Операцией Объединенных сил сил Украины Сергей Наев рассказал, что они всегда готовятся, и все планы отрабатываются без привлечения вооруженных сил союзников.