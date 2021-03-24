В Белоруссии задержали главу Союза поляков

В Гродно задержали главу Союза поляков Белоруссии Анжелику Борис. Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

«Я еду в Ленинский РУВД», — написала активистка.

Позже факт задержания подтвердил в своем Twitter-аккаунте заместитель министра иностранных дел Польши Марчин Пшидач. «МИД Польши получил информацию о задержании председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис», — написал он.

По словам Пшидача, польский консул незамедлительно направился к предполагаемому месту нахождения Борис. Он выясняет причины задержания.

Возглавляемый Анжеликой Борис Союз поляков не зарегистрирован белорусскими властями. Он существует параллельно официально признанному после произошедшего в 2005 году раскола организации.

С конца февраля этого года началась новая волна обострения белорусско-польских отношений. В связи с присутствием 28 февраля консула Польши в Бресте на неофициальном мероприятии, посвященном «Дню проклятых солдат», МИД Белоруссии вручил ноту временному поверенному в делах Польши Мартину Войцеховскому. Консулу в Бресте, а также руководителю генерального консульства и консулу в Гродно предложили покинуть территорию Белоруссии. Польша, в свою очередь, также объявила персона нон-грата трех белорусских дипломатов.

Прокуратура Бреста возбудила уголовное дело по факту героизации военных преступников. Кроме того, прокуратура Брестской области внесла в областной исполком представление и потребовала усилить контроль за деятельностью организаций, оказывающих культурно-образовательные услуги. Позже прокуратура предъявила иск о ликвидации «Польской школы».

«Проклятые солдаты» были членами антисоветских и антикоммунистических подпольных организаций в Польше в 1940-х годах. Их лидер Ромуальд Райс по кличке Бурый был казнен за преступления против мирного населения. Он причастен к убийству 79 белорусов в Восточной Польше в 1946 году, признанному впоследствии актом геноцида.