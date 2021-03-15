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Telegram-канал NEXTA отказался координировать протесты в Белоруссии

Администрация одного из крупнейших белорусских оппозиционных Telegram-каналов NEXTA приняла решение больше не координировать протестные акции против президента Александра Лукашенко. Об этом в интервью Deutsche Welle рассказал основатель проекта Степан Путило.

По его словам, канал изначально был вынужден взять на себя эту функцию из-за массовой блокировки интернета в стране в дни протестов и некоторой дезорганизации участников. «Сейчас мы отошли от этого, потому что люди самоорганизуются», — сказал Путило. При этом он пояснил, что площадка продолжит заниматься оппозиционной деятельностью и расследованиями в отношении белорусских властей, несмотря на отказ от руководящей роли для демонстрантов.

Ранее КГБ Белоруссии внесло Путило в список лиц, причастных к террористической деятельности. Его обвинили по статье о массовых беспорядках. Суд в Минске признал NEXTA и его логотип экстремистскими материалами. Позже Следственный комитет (СК) страны направил запрос в Польшу на экстрадицию администратора.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты после президентских выборов 9 августа 2020 года. Акции жестко подавляются милицией и ОМОН. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказали о пытках и избиениях в изоляторах. Четыре человека были убиты в столкновениях с силовиками, десятки — приговорены к тюремному заключению.

Сама NEXTA при этом регулярно публиковала кадры с митингов и демонстраций, призывала белорусов участвовать в них и сообщала обо всех передвижениях силовиков. К настоящему времени на оппозиционный Telegram-канал подписаны почти 670 тысяч человек.

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