Тихановская заявила о запуске голосования за переговоры с Лукашенко

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о запуске онлайн-голосования за переговоры с властями страны при международном посреднике. Политик выступила с видеообращением к белорусам, которое она, по ее словам, готовила семь месяцев.

Тихановская подчеркнула, что диалогу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко готовы способствовать ОБСЕ и ООН.

Она призвала белорусов проголосовать на платформе «Голос» за переговоры с властью.

Ранее Комитет государственной безопасности Белоруссии предупредил граждан о планах оппозиции по дестабилизации ситуации в стране 25-27 марта, а также зафиксировал рост террористических угроз, в том числе против чиновников. Лукашенко при этом рассказал о продолжающихся попытках расшатать страну.

До этого Тихановская заявила, что, по ее мнению, президент России Владимир Путин ищет путь для политического ухода Лукашенко с поста главы государства, «чтобы это не выглядело как победа народа». Она попросила представителей Европейского союза способствовать созданию платформы для открытого диалога с российской стороной. По мнению Тихановской, в переговорах о транзите власти в Белоруссии должны участвовать все соседние страны, в том числе Россия, Литва и Польша.

Светлана Тихановская — жена популярного блогера Сергея Тихановского, который находится под арестом. На президентских выборах 9 августа она получила 10 процентов голосов, а баллотировавшийся на шестой срок Александр Лукашенко — 80 процентов. Официальные результаты вызвали массовые протесты по всей Белоруссии, которые продолжаются до сих пор. Сама Тихановская уехала в Литву.