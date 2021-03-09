МИД Белоруссии призвал польского дипломата покинуть территорию страны

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии призвало генерального консула в Бресте Ежи Тимофеюка покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Тимофеюк, по информации МИД Белоруссии, принял участие в неофициальном мероприятии, посвященном Дню проклятых солдат, прошедшему 28 февраля с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций.

В заявлении отмечается, что участием в указанном мероприятии польский дипломат грубо нарушил нормы международного права, в частности Венскую конвенцию о консульских сношениях.

«В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь», — говорится в заявлении.

1 марта в Польше отмечается национальный день памяти «отверженных солдат» (другой вариант — Национальный день памяти проклятых солдат), который посвящен участникам антисоветского и антикоммунистического вооруженного подполья, действовавшего в Польше в конце 1940-х и 1950-е годы.