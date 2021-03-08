Тихановская собралась в США

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская собралась посетить Соединенные Штаты, где рассчитывает встретиться с президентом Джо Байденом. Об этом лидер оппозиции заявила на пресс-конференции в Женеве, ее слова приводит ТАСС.

Тихановская сообщила, что ранее провела беседу с американским послом в Белоруссии. По ее словам, существует вероятность ее поездки в Вашингтон, однако пандемия коронавируса может ей помешать. Тихановская не озвучила возможные сроки такого визита, но рассказала, что рассчитывает встретиться с Байденом. Лидер оппозиции отметила, что «Вашингтон уже участвует в урегулировании кризиса [в Белоруссии] в некоторой степени».

Экс-кандидат в президенты также рассказала, что надеется вернуться в Белоруссию в ближайшие месяцы. По ее словам, оппозиция хочет добиться проведения новых выборов в сентябре или октябре.

В Белоруссии более полугода продолжаются протесты с требованием отставки президента Александра Лукашенко. Акции несогласных с итогами выборов жестко подавляются правоохранительными органами. Были задержаны десятки тысяч людей, многие рассказывали о пытках и избиении в изоляторах. Четыре человека погибли в столкновениях с силовиками.