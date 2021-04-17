Украинские военные не заметили признаков подготовки России к войне. Стягивание войск у границ — это просто демонстрация военной силы, заявил в эфире шоу «Свобода слова Савика Шустера» командующий Объединенных сил Вооруженных сил Украины Сергей Наев. Выпуск доступен на YouTube.

Он подчеркнул, что в случае подготовки к военному столкновению Россия создала бы на границе ударные группы. Однако таких образований Украина не фиксировала. «Не созданы ударные группы, все подразделения в базовых лагерях и на полигонах осуществляют мероприятия подготовки, которые называются — демонстрация силы», — сказал Наев.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал «красную линию» для России. «Красная линия Украины — это государственная граница. Если Россия переходит красную линию, если она пересечет границу, то должны быть последствия», — сказал он.

Очередное обострение ситуации в Донбассе началось в конце марта. Киев и непризнанные республики обвиняют друг друга в усилении обстрелов и перемещении военной техники в районе линии соприкосновения. Украина также заявляет о наращивании российского военного присутствия у границ. В Кремле отметили, что войска находятся в тех районах, где это целесообразно.