Стали известны детали о жизни задержанного украинского консула

Стали известны детали о задержанном в Петербурге украинском дипломате: 46-летний Александр Сосонюк женат, у него двое сыновей, семья проживает в городе Ровно на северо-западе Украины. Об этом свидетельствуют данные его налоговой декларации.

Его зарплата за прошлый год составила 173 тысячи гривен (шесть тысяч долларов), его супруга заработала 254 тысячи гривен (девять тысяч долларов). Дипломат задекларировал денежные активы в размере 170 тысяч долларов.

В России он жил в арендованной квартире, его семья владеет квартирами в Ровно и в Киеве.

Возраст Сосонюка указывается в открытых источниках.

О его задержании стало известно в субботу утром. Украинский консул на встрече с россиянином в Санкт-Петербурге попытался получить информацию закрытого характера и был задержан с поличным. В настоящий момент он находится в украинском дипломатическом учреждении.

Киев расценивает случившееся как враждебные действия со стороны России и готовит ответные меры в отношении российских дипломатов.