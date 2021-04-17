Россия вышлет задержанного украинского консула

Задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк будет выслан из России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России.

«Вопрос в том, будет ли он объявлен персоной нон грата, или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране», — сказал собеседник в МИДе, отметив, что такова практика.

Он пояснил, что консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать.

В ФСБ в субботу утром сообщили о задержании консула с поличным при передаче закрытой информации. Сосонюк был задержан на несколько часов, сейчас он находится в украинском дипучреждении.

Киев раскритиковал действия российской стороны в отношении своего дипломата и анонсировал ответные меры. В МИД Украины посчитали случившееся «очередной провокацией государства-агрессора».