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Россия вышлет задержанного украинского консула

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Задержанный в Санкт-Петербурге украинский консул Александр Сосонюк будет выслан из России. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в МИД России.

«Вопрос в том, будет ли он объявлен персоной нон грата, или ограничатся заявлением о нежелательности дальнейшего пребывания в стране», — сказал собеседник в МИДе, отметив, что такова практика.

Он пояснил, что консул находится под дипломатическим иммунитетом и его не могут арестовать.

В ФСБ в субботу утром сообщили о задержании консула с поличным при передаче закрытой информации. Сосонюк был задержан на несколько часов, сейчас он находится в украинском дипучреждении.

Киев раскритиковал действия российской стороны в отношении своего дипломата и анонсировал ответные меры. В МИД Украины посчитали случившееся «очередной провокацией государства-агрессора».

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