Чехия объявила о высылке 18 российских дипломатов

Чехия высылает из страны 18 российских дипломатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу МИД Яна Гамачека.

Утверждается, что власти Чехии подозревают российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Высылаемых из Праги дипломатов подозревают в работе на спецслужбы.

Как сообщает «Интерфакс», посольство России в Праге подтвердило, что чешская сторона уведомила о высылке дипломатов. «Посла вызывают сегодня в МИД Чехии», — сообщили в ведомстве.

Ранее о высылке российского дипломата объявил МИД Украины. Такое решение стало ответом на задержание украинского консула в Санкт-Петербурге. Старший российский дипломата посольства России в Киеве должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.