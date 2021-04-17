Украина объявила о высылке российского дипломата

МИД Украины выразил протест из-за задержания украинского консула в Санкт-Петербурге и объявил о высылке старшего дипломата посольства России в Киеве. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что он должен покинуть страну в течение 72 часов, начиная с 19 апреля.

Ранее Россия объявила о решении выслать украинского консула Александра Сосонюка, задержанного ФСБ в Санкт-Петербурге при получении закрытой информации. Дипломат должен покинуть территорию страны до 22 апреля.

По данным ФСБ, Сосонюка интересовали данные о прописке россиян, регистрационные номера машин, база ФСБ и база уголовных дел. Спецслужбы задержали дипломата в одном из кафе, когда тот получил некое электронное устройство.

О задержании консула стало известно в субботу, 17 апреля. На встрече с россиянином в Санкт-Петербурге Сосонюк попытался получить информацию закрытого характера и был задержан с поличным.

Киев счел действия России провокацией и пригрозил ответными мерами в отношении российских дипломатов.