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В деле украинского консула оказалась замешана женщина

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Александр Сосонюк
Александр Сосонюк
ЦОС ФСБ

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин отметил, что в деле задержанного консула Александра Сосонюка оказалась замешана женщина. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Наш».

Он считает, что это была провокация. «Наш сотрудник вышел на улицу, встретился с одной из своих знакомых, она создала провокационную ситуацию. Он только успел сказать: «Прекратите это!». После этого появились представители правоохранительных органов России», — рассказал свою версию событий Енин.

Замминистра добавил, что женщина хотела передать какую-то информацию, за которой консул никогда не обращался. Сразу же после этого сотрудники ФСБ «набросились на него, грубо нарушив Венскую конвенцию», сказал Енин.

17 апреля украинский консул был задержан в Санкт-Петербурге. Его деятельность оценена как враждебная по отношению к России и не совместима со статусом дипломата. Россия решила выслать Сосонюка. Дипломат должен покинуть территорию страны до 22 апреля. Киев раскритиковал такие действия в отношении своего дипломата и анонсировал ответные меры.

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