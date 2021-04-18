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Россия ответила на высылку дипломатов из Чехии

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Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

МИД России выражает Праге решительный протест в связи с высылкой дипломатов и обвинениями в причастности ко взрыву на складе боеприпасов. Об этом сообщается на сайте дипломатического ведомства.

«Власти Чехии приняли беспрецедентное решение о высылке 18 сотрудников российского Посольства под голословными и надуманными предлогами о причастности российских спецслужб к взрыву в 2014 году на военных складах в населенном пункте Врбетице. Это тем более абсурдно, поскольку ранее чешское руководство возлагало вину за взрывы на фирмы, владеющие этими складами», — говорится в сообщении МИД.

Россия назвала действия Чехии продолжением серии антироссийских акций и увидела в произошедшем американский след. «В стремлении угодить США на фоне недавних американских санкций в отношении России чешские власти по этой части даже превзошли своих заокеанских хозяев», — отметили в МИД.

Российская сторона пообещала принять ответные меры, которые заставят «авторов провокации» осознать ответственность за разрушение отношений между странами.

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