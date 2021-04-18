В Совфеде призвали ввести санкции против Чехии

В Совете Федерации России заявили о необходимости санкций против Чехии в ответ на высылку дипломатов. Об этом сообщает РИА Новости в воскресенье, 18 апреля.

Сенатор Совфеда от законодательной власти Республики Крым Сергей Цеков сказал изданию, «что Чехия должна получить серьезный отпор со стороны России в виде экономических санкций».

В субботу, 17 апреля Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов. Сотрудников посольства подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов. Она сказала, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

Ответ на высылку российских дипломатов из Чехии также предложил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его мнению, в качестве ответной меры представители чешской дипломатической миссии должны покинуть Россию.