В Госдуме отреагировали на высылку российских дипломатов из Чехии

Для высылки 18 российских дипломатов из Чехии нет никаких оснований. Об этом агентству «Интерфакс» заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков.

«18 дипломатов — это уже совсем чрезвычайные вещи», — отметил он. Депутат добавил, что считает плохой ситуацию, при которой «возникает эффект гонки, когда многие стремятся присягнуть на верность новой команде в Вашингтоне, причем быть в "передовиках"».

Новиков также заявил, что связь между высылкой дипломатов и взрывом семилетней давности выглядят странно и смешно. «Когда речь идет о такой дистанции — семь лет — возникает много вопросов, как минимум связанных с тем, что если у них были какие-то подозрения, то почему их не озвучили раньше».

Если бы у Праги были некие доказательства, чешская сторона не преминула бы ими воспользоваться раньше. «Это абсолютно надуманная история, рядом с которой должен стоять термин "истерия"» — резюмировал он.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов ранее 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года. Тогда взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов. Она заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».