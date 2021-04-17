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В Чехии не связали розыск Боширова и Петрова с высылкой российских дипломатов

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Фото: HANDOUT / Reuters

В полиции Чехии не подтвердили связь между розыском россиян Александра Петрова (Александр Мишкин) и Руслана Боширова (Анатолий Чепига), обвиняемых Лондоном в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, и высылкой 18 российских дипломатов из страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее чешская полиция объявила двух граждан России Петрова и Боширова в розыск.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года. Тогда взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

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