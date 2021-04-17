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В Москве заподозрили Чехию в желании закрыть посольство в России

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Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

В Москве рассказали о возможных последствиях решения Чехии выслать 18 российских дипломатов из страны. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на российский дипломатический источник.

По его словам, такой шаг чешской стороны, вероятно, может означать, что Прага решила закрыть свое посольство в Москве.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов ранее 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года. Тогда взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов. Она заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

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