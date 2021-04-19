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Россия обвинила Чехию в создании фейков после заявления о Петрове и Боширове

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Мария Захарова
Мария Захарова
Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

МИД России обвинил Чехию в создании фейков после заявления Праги о том, что россияне Александр Петров (предположительно, Александр Мишкин) и Руслан Боширов (предположительно, Анатолий Чепига) находились на месте взрыва на складе боеприпасов во Врбетице в октябре 2014 года. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

По ее словам, Запад специально нагнетает ощущение тревоги, чтобы «перебить свои внутренние проблемы». Она отметила, что сначала идет фальсификация телеканала CNN о якобы российских танках на территории Украины, затем используется «любимая пара Петров и Боширов».

«Это, видимо, козырь беспроигрышный, джокер, два джокера. В ход идет все — любые мифы, любые фейки, лишь бы отвлечь от ситуации внутри», — сказала Захарова

Ранее чешские спецслужбы заявили, что Петров и Боширов посетили склад, который был продан с аукциона иностранным покупателям, за день до взрыва и заложили там взрывчатку. Днем ранее их объявили в розыск «в связи с расследованием обстоятельств тяжкого преступления». Россиян подозревали в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к инциденту во Врбетице. 16 октября 2014 года там взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной: до недавнего времени власти считали, что он случился из-за халатности рабочих.

Предыстория: Спецслужбы Чехии заявили о нахождении Петрова и Боширова на месте взрыва склада
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