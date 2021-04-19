Чехия допустила новые пропорциональные меры против России

Первый вице-премьер и и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек допустил, что страна может ввести новые пропорциональные меры в отношении России. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, реакция российской стороны на принятые Прагой меры была очень резкой, Чехия не исключает новый ответ. «Мы в правительстве будем решать, что делать далее. Нельзя исключить с нашей стороны и новый пропорциональный ответ», — сказал Гамачек.

Ранее Гамачек заявил, что Прага призывает Великобританию и страны Евросоюза выслать российских дипломатов в знак солидарности. Он напомнил, что его правительство выслало троих россиян, когда Великобритания призвала союзников присоединиться к массовой высылке российских чиновников после отравления Скрипалей в 2018 году.

17 апреля Чехия выслала 18 российских дипломатов по подозрению в работе на спецслужбы РФ, якобы причастные к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова: они, как утверждается, находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Они должны покинуть территорию страны 19 апреля.