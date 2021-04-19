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Чехия призвала Европу выслать российских дипломатов

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Ян Гамачек
Ян Гамачек
Фото: Ondrej Deml Source / CTK

Первый вице-премьер и и.о. главы МИД Чехии Ян Гамачек заявил, что Прага призывает Великобританию и страны Евросоюза выслать российских дипломатов в знак солидарности. Его слова приводит издание Sky News.

«Мы, естественно, ищем солидарности, поэтому я попросил своих коллег также рассмотреть возможность высылки других российских чиновников, которые действуют на их территории, но это, безусловно, решение, которое они должны принимать сами», — заявил Гамачек.

Он напомнил, что его правительство выслало троих россиян, когда Великобритания призвала союзников присоединиться к массовой высылке российских чиновников после отравления Скрипалей в 2018 году. Прага была бы рада увидеть «аналогичную реакцию со стороны союзников» и расценила бы это как знак поддержки, добавил чешский вице-премьер.

Ранее Гамачек признался, что реакция России на высылку дипломатов из Чехии оказалась более сильной, чем ожидала Прага. 18 марта Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, которые уже покинули Россию. Это было сделано в ответ на высылку из Чехии 18 российских дипломатов.

Власти Чехии подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетице в 2014 году.

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