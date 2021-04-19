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Чехия сочла сильной реакцию России на высылку дипломатов

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Фото: Евгения Новоженина / РИА Новости

Реакция России на высылку дипломатов из Чехии оказалась более сильной, чем ожидала Прага. Об этом заявил глава чешского МИД Ян Гамачек, передает Reuters.

«Реакция сильнее, чем мы ожидали. Это больше дипломатов, чем количество высланных нами офицеров разведки», — заявил министр во время конференции по телевидению. По его словам, чешское правительство обсудит дальнейшие шаги в текущей ситуации.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля. После этого в диппредставительстве останутся работать пять человек.

До этого Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Взрывы произошли 16 октября и 3 декабря 2014-го, в результате первого погибли два человека. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. Причина произошедшего оставалась неизвестной, по одной из версий, взрыв случился из-за халатности рабочих.

Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова. Утверждается, что они находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

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