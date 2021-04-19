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Собирающих вещи для отъезда из России чешских дипломатов сняли на видео

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Работников чешского посольства в Москве, собирающих вещи для отъезда из России, сняли на видео. Кадры со ссылкой на «Известия» опубликовал канал РЕН ТВ.

На ролике видно, как дипломаты пакуют вещи в чемоданах в машины с красными дипломатическими номерами и отъезжают.

Ранее 19 апреля представитель чешского дипломатического корпуса рассказал, что чехам на отъезд из России дали всего 24 часа, в то время как российские дипломаты получили 48 часов.

Днем ранее Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля.

18 апреля посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД России. В ведомстве ему перечислили ответные меры на высылку российских дипломатов️ из республики.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Предыстория: В посольстве Чехии в России оставят пять дипломатов
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