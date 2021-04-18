Посла Чехии вызвали в МИД России

Посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала ответные меры, касающиеся высылки российских дипломатов из Чехии. Она сообщила, что страна в ближайшее время объявит о конкретных шагах.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.