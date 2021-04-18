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Захарова анонсировала ответные меры на высылку дипломатов из Чехии

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Мария Захарова
Мария Захарова
Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала ответные меры, касающиеся высылки российских дипломатов из Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что Россия в ближайшее время объявит о конкретных шагах на действия пражских властей. Однако она пока не уточнила, какие именно меры предпримут в Кремле.

Ранее Захарова уже отреагировала на действия Чехии. Она назвала высылку российских дипломатов «фокусами» и сказала, что Праге хорошо известно, что может последовать за подобными действиями с их стороны.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

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