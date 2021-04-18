Захарова анонсировала ответные меры на высылку дипломатов из Чехии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала ответные меры, касающиеся высылки российских дипломатов из Чехии. Об этом сообщает ТАСС.

Захарова отметила, что Россия в ближайшее время объявит о конкретных шагах на действия пражских властей. Однако она пока не уточнила, какие именно меры предпримут в Кремле.

Ранее Захарова уже отреагировала на действия Чехии. Она назвала высылку российских дипломатов «фокусами» и сказала, что Праге хорошо известно, что может последовать за подобными действиями с их стороны.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.