Вице-премьер Чехии раскрыл последствие обвинений в адрес российских спецслужб

Вице-премьер Чехии Карел Гавличек раскрыл последствие обвинений российских спецслужб в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщает издание Novinky.

Глава минпромторга заявил, что данные события могут повлиять на участие российской госкорпорации «Росатом» в тендере на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы». По его словам, это очень серьезная информация, и любое подобное действие в случае наличия его подтверждения должно иметь свои последствия.

Ранее бывший начальник генштаба Чехии, генерал-майор Йиржи Шедивы сравнил с военным нападением обвинения в адрес российских спецслужб. Шедивы отметил, что подобные действия со стороны России можно было бы приравнять к нарушению суверенитета Чехии или практически к нападению на ее территорию.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов ранее 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года. Тогда взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов. Она заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».