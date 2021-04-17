В Чехии сравнили обвинения в адрес российских спецслужб с военным нападением

Бывший начальник генштаба Чехии, генерал-майор Йиржи Шедивы сравнил с военным нападением обвинения в адрес российских спецслужб в возможной причастности ко взрывам боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом он рассказал в эфире чешского телевидения, передает РИА Новости.

Шедивы отметил, что подобные действия со стороны России можно было бы приравнять к нарушению суверенитета Чехии или практически к нападению на ее территорию. По его словам, такова была его первая реакция на заявление чешских властей. Генерал подчеркнул, что в данной ситуации необходимо комплексно «заняться отношениями с Россией».

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов ранее 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года. Тогда взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий он случился из-за халатности рабочих.

Позднее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отреагировала на высылку российских дипломатов. Она заявила, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».