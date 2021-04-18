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НАТО поддержала Чехию в расследовании действий России

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Фото: Ludovic Marin / Reuters

Представитель НАТО поддержал Чехию в ее расследовании действий России, а также призвал наказать виновных. Об этом сообщает РИА Новости.

Альянс пояснил, что считает действия российских дипломатов, высланных из страны по подозрению в работе на спецслужбы и организации взрывов во Врбетице в 2014 году, злонамеренными. Они «соответствуют модели опасного поведения России», заявил представитель НАТО.

«Альянс выражает поддержку близким погибших при взрыве в Врбетице. Виновные должны быть привлечены к ответственности», — говорится в сообщении.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля, заявив, что они работали на спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. МИД России отреагировал на решение, сообщив, что «Праге хорошо известно, что последует за подобными фокусами».

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