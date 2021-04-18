Сторонники и противники России устроили потасовку у посольства в Праге

У здания российского посольства в Праге прошел митинг, который закончился потасовкой сторонников и противников России. Одного из участников стычки задержали полицейские. Об этом сообщает ТАСС.

Акцию организовали представители гражданской инициативной кампании после того, как чешские власти обвинили российские спецслужбы в причастности к взрывам, произошедшим на складе боеприпасов во Врбетице в октябре 2014 года. На митинг вышли около 100 человек с плакатами и транспарантами, на которых были нанесены оскорбительные для российских властей надписи.

Вскоре после окончания митинга на место встречи пришла группа сторонников России, в которой было более десяти человек. Один из пророссийских активистов начал вещать через переносной громкоговоритель, однако участники акции отобрали у него микрофон. Вскоре между сторонниками разных мнений началась короткая стычка, которую остановили полицейские. Некоторые пришедшие получили штрафы за отсутствие масок на лице, а одного из участников митинга задержали.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов в субботу, 17 апреля. Сотрудников посольства подозревают в сотрудничестве с российскими спецслужбами, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года.