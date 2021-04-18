МИД России перечислил послу Чехии ответные меры на высылку российских дипломатов

МИД России перечислил послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке ответные меры на высылку российских дипломатов️ из республики. Об этом сообщил посол, его слова приводит ТАСС.

Пивонька покинул здание министерства на Смоленской площади.

«Мы были проинформированы теперь. Это был ответ Российской Федерации», — уточнил он.

Ранее 18 апреля сообщалось, что посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД России.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

15 апреля Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата и выслала их со своей территории. В польском МИД рассказали, что в ведомство был вызван российский посол и ему была вручена соответствующая нота. Сообщается, что основанием для высылки стало нарушение этими лицами условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. Польские власти также выразили солидарность с последними санкциями США против России.