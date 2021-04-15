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Польша выслала трех российских дипломатов

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Фото: Artur Widak / Getty Images

Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата и выслала их со своей территории. Соответствующее заявление опубликовано на сайте польского МИД.

В ведомстве рассказали, что соответствующую ноту вручили российскому послу. «Основанием для такого решения стало нарушение указанными лицами условий дипломатического статуса и осуществление деятельности, наносящей ущерб Республике Польша», — говорится в заявлении. Польские власти также выразили солидарность с последними санкциями США против России.

О том, что российского посла в Варшаве Сергея Андреева пригласили в польский МИД, стало известно ранее в четверг, 15 апреля. Местные СМИ связывали встречу с введением санкций США против России и ситуацией на Украине. Также сообщалось, что российский посол в Великобритании Андрей Келин тоже был вызван в местный МИД «в связи с враждебной линией поведения России». Среди подобных действий перечислены «кибератаками, вмешательство в демократические процессы и усиление военного присутствия на украинской границе и в незаконно аннексированном Крыму».

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются: якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.

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