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Посол США рассказал о вызове в МИД России

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Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Посол США в Москве Джон Салливан сообщил, что прошедший ранее в четверг, 15 апреля, разговор в МИД России прошел по запросу американской стороны. Об этом говорится в сообщении на сайте дипмиссии.

Салливан проинформировал МИД России о принимаемых Вашингтоном мерах для того, чтобы «призвать Москву к ответу за враждебные действия», отмечается в заявлении. Посол подчеркнул, что встреча «была профессиональной и уважительной».

Ранее представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Салливана пригласили на «тяжелый разговор». По ее словам, американский дипломат вызван в МИД в связи с введением новых антироссийских санкций.

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

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