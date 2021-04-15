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МИД России вызвал посла США на «тяжелый разговор»

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Джон Джозеф Салливан
Джон Джозеф Салливан
Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

МИД России вызвал посла США в Москве Джона Салливана на «тяжелый разговор». Об этом сообщила официальный представитель российского ведомства Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, американский дипломат вызван в МИД в связи с введением новых антироссийских санкций. «Мы поделимся с вами дополнительной информацией по итогам этого разговора, который будет для американской стороны тяжелым», — пообещала дипломат.

Также она отметила, что ответ на действия США со стороны Москвы будет неотвратимым. «Подобное агрессивное поведение, безусловно, получит решительный отпор. (...) В Вашингтоне должны осознать, что за деградацию двусторонних отношений придется расплачиваться. Ответственность за происходящее целиком на Соединенных Штатах Америки», — сказала Захарова.

Ранее 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций против России. Одновременно с этим в администрации американского лидера сообщили, что Вашингтон стремится к стабильным и предсказуемым отношениям с Москвой и не считает правильным «идти по негативной траектории».

В то же время Байден, обращаясь к Конгрессу, пояснил, что новые санкции обусловлены «чрезвычайной угрозой нацбезопасности», которая исходит от России. В частности, он указал на то, что российские власти и провластные структуры организовали кибератаки против американских компаний и госорганов, пытались вмешаться в американские выборы и подорвать саму систему демократических институтов, а также угрожали безопасности стран, которые являются партнерами и союзниками Вашингтона.

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