Российских послов вызвали в МИД Британии и Польши

Российские послы вызваны в министерства иностранных дел Великобритании и Польши. Об этом сообщает РИА Новости.

Как отмечается в заявлении Форин-офиса, Андрей Келин вызван в британский МИД «в связи с враждебной линией поведения России». Среди подобных действий перечислены «кибератаками, вмешательство в демократические процессы и усиление военного присутствия на украинской границе и в незаконно аннексированном Крыму».

В то же время глава дипмиссии в Варшаве Сергей Андреев приглашен в министерство в связи с введением санкций США против России и ситуацией на Украине, передает польское агентство PAP. Вызов также подтвердил представитель дипмиссии Владимир Александров, однако уточнять причину не стал, отмечает РИА Новости.

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются: якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.