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В Госдуме сочли высылку российских дипломатов из Польши русофобским жестом

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Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий
Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Госдуме сочли высылку российских дипломатов из Польши русофобским жестом. Такое мнение выразил ТАСС председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Так Слуцкий прокомментировал объявление польскими властями трех российских дипломатов персонами нон грата.

«Варшава действует как истинный вассал США и пытается не отстать от большого вашингтонского брата в антироссийской риторике и выпадах. Это эхо санкций США», — сказал он. По его словам, этот «очередной показательно русофобский жест» еще больше углубляет пропасть в российско-польских отношениях.

Ранее сообщалось, что российские послы вызваны в министерства иностранных дел Великобритании и Польши «в связи с враждебной линией поведения России».

Президент США Джо Байден 15 апреля подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются: якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государств.

Предыстория: Российских послов вызвали в МИД Британии и Польши
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