СВР ответила на обвинения США в кибершпионаже

Служба внешней разведки (СВР) России ответила на обвинения США в кибершпионаже, подчеркнув, что разбирать риторику Белого дома не является задачей разведки. Об этом сообщает РИА Новости.

«15 апреля с. г. [президент США] Джозеф Байден на пяти с хвостиком страницах пояснил человечеству, какая угроза исходит миру от России. Ну, разбирать известную риторику Белого дома — отнюдь не задача разведки. Поэтому переходим к следующему пункту», — говорится в заявлении пресс-бюро СВР.

Ранее в четверг, 15 апреля, президент США подписал исполнительный указ о введении новых санкций против физических и юридических лиц из России. Среди оснований для введения новых ограничений указываются якобы враждебная активность РФ в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.

После этого в американской администрации указали, что Вашингтон намерен и дальше вводить экономически значимые санкции против России в случае эскалации деятельности, которая вредит стране.