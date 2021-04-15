Байден предупреждал Путина о санкциях во время разговора

Президент США Джо Байден предупреждал российского лидера Владимира Путина о новых готовящихся санкциях в отношении России во время последнего телефонного разговора 13 апреля. Об этом заявил представитель американской администрации на спецбрифинге для журналистов по России, передает ТАСС.

По его словам, обеспокоенность действиями России за рубежом американский президент выражал еще во время первого разговора с Путиным в январе. А во время последней беседы Байден «сказал, что США будут на этой неделе принимать ответные меры в связи с хакерской атакой на компанию SolarWinds и вмешательством в выборы 2020 года».

Представитель добавил, что меры приняты «в ответ на действия российского правительства и его разведслужб, непосредственно направленных против американского суверенитета». Он уточнил, что в рамках подобных антироссийских мер будут и «элементы, которые останутся невидимыми» для общественности.

Ранее 15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах. В МИД подчеркнули, что ответ Москвы на санкции будет «неотвратимым» и жестким.

После этого в американской администрации указали, что Вашингтон намерен и дальше вводить экономически значимые санкции против России в случае эскалации деятельности, которая вредит стране.

Байден провел разговор с Путиным 13 апреля. В ходе беседы главы государств обсудили ряд региональных и глобальных вопросов, американский лидер предложил российскому коллеге впервые встретиться лично. Он захотел провести встречу с Путиным в ближайшие месяцы на территории третьей страны. Предполагается, что при встрече стороны обсудят полный спектр вопросов, актуальных для отношений двух стран в настоящее время.