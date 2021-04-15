В НАТО и ЕС поддержали антироссийские санкции США

В НАТО поддержали антироссийские санкции США, Евросоюз также высказал поддержку американской администрации. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Североатлантического альянса, от имени ЕС высказался верховный представитель по иностранным делам Жозеп Боррель.

Представители НАТО выразили солидарность с США в «ответах на дестабилизирующие активности России» и заявили, что предпринимают шаги, по отдельности и коллективно, чтобы усилить безопасность альянса. В заявлении осуждается давление на Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента), использование химического оружия и хакерские атаки, в которых Соединенные Штаты обвиняют российское государство.

Боррель в своем заявлении также коснулся предполагаемых атак российских хакеров на американскую инфраструктуру: он возмутился тем, что кибератаки участились, и призвал все страны отказаться от злоупотребления информационными технологиями. Он также выразил солидарность с США от имени Евросоюза.

О том, что США задействуют своих союзников среди стран Европы для введения новых санкций против России, сообщалось ранее 15 апреля.

О введении новых санкций против России американские власти объявили 15 апреля. Белый дом подчеркнул, что новый указ президента США Джо Байдена призван дать понять России, что она понесет «стратегические и экономические издержки, если продолжит или нарастит свои дестабилизирующие действия на международной арене».