МИД заявил о тяжелом ударе по отношениям с США

Послу США в Москве Джону Салливану, вызванному в МИД России, было заявлено о серии ответных мер Москвы в связи с новыми санкциями американской стороны. Об этом говорится в сообщении российского ведомства.

Отмечается, что с главой дипмиссии встретился замминистра иностранных дел Сергей Рябков. В ходе беседы было подчеркнуто, что США действуют вопреки заявленному намерению выстраивать отношения с Россией. Отмечается, что такое поведение неприемлемо и «нанесло новый тяжелый удар» по отношениям.

В заявлении также говорится, что Вашингтон не откликается на конструктивные предложения со стороны Москвы и лишь усугубляет текущее положение дел. «Попытки американской стороны "предостерегать от дальнейшей эскалации" совершенно неуместны», — указали в МИД.

Ранее Салливан заявил, что его визит в МИД России прошел по запросу американской стороны. Он охарактеризовал встречу как «профессиональную и уважительную».

15 апреля президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.