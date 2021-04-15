Дипломат пообещал заставить США «держать ответ» за обвинения против России

Москва в ответ на американские санкции сама заставит Вашингтон ответить за безосновательные обвинения. Об этом написал первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на своей странице в Twitter.

«Теперь наша очередь призвать США к ответу за безосновательные обвинения и недружественные действия. Именно так это работает в дипломатии», — написал дипломат.

Полянский добавил, что подобное «держание ответа» за некие отчеты — новое слово в юриспруденции. «Показывает, насколько США ценят факты, а не заявления!» — отметил он.

Таким образом дипломат ответил на пост руководителя пресс-службы Госдепартамента. Тот написал, что Вашингтон, вводя новые санкции, заставляет Москву «держать ответ за недружественные шаги в отношении США».

Ранее в российском МИД подчеркнули, что ответ Москвы на новые санкции США будет «неотвратимым» и жестким. Представитель ведомства Мария Захарова также указала, что США пытаются разрушить двусторонние отношения с Россией.

До этого президент США Джо Байден подписал указ о введении новых санкций в отношении России. Ограничения коснулись физических и юридических лиц. Среди оснований для их введения указываются якобы враждебная активность России в киберсфере, вмешательство в выборы в США или других иностранных государствах.