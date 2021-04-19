В посольстве Чехии в России оставят пять дипломатов

После высылки из России 20 чешских дипломатов в посольстве Чехии в Москве останется работать всего пять человек. Об этом рассказал глава международного отдела администрации чешского президента Рудольф Йиндрак, передает РИА Новости.

По его словам, из РФ выслали всю политическую часть посольства.

«На то, чтобы они покинули территорию РФ, им предоставлено 24 часа, тогда как (высылаемые из Чехии) российские дипломаты получили 48 часов», — приводит агентство слова чиновника.

Ранее Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии, они должны покинуть страну до конца 19 апреля.

18 апреля посол Чехии в Москве Витезслав Пивонька был вызван в МИД России. В ведомстве ему перечислили ответные меры на высылку российских дипломатов️ из республики.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.