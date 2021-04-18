Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии

Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство иностранных дел России.

Дипломаты должны покинуть страну до конца 19 апреля. В МИД также выразили Чехии решительный протест из-за высылки сотрудников российского посольства в Праге.

15 апреля Польша объявила трех российских дипломатов персонами нон грата и выслала их со своей территории. В польском МИД рассказали, что в ведомство был вызван российский посол, и ему была вручена соответствующая нота. Сообщается, что основанием для высылки стало нарушение этими лицами условий дипстатуса и осуществление вредоносной деятельности. Польские власти также выразили солидарность с последними санкциями США против России.