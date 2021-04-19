«Росатом» лишат возможности строить в Чехии

Вице-премьер Чехии и глава Минпромторга Карел Гавличек в интервью газете Pravo объявил о скором, в течение ближайших нескольких дней, официальном исключении российской госкорпорации «Росатом» из числа кандидатов на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», сообщает ТАСС.

По его словам, невозможно будет и какое-либо участие компании в качестве субподрядчика. Никто из приглашенных к тендеру кандидатов не станет задействовать представителей России.

Накануне, 18 апреля, идею лишить «Росатом» возможности строить энергоблок в Чехии поддержал премьер-министр Андрей Бабиш. Поводом для этого стало выяснение обстоятельств взрыва на складе боеприпасов в районе деревни Врбетице в 2014 году, в результате которого погибли два человека.

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По данным властей республики, к инциденту причастны российские спецслужбы. Более того, речь идет о появлении на месте взрыва россиян Александра Петрова (Александр Мишкин) и Руслана Боширова (Анатолий Чепига), которых ранее британские спецслужбы обвиняли в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Предполагается, что именно они заложили взрывчатку.

АЭС «Дукованы» начали строить в 1974 году. К 1987 году были сданы в эксплуатацию четыре энергоблока. Также в республике работает более новая АЭС «Темелин», введенная в эксплуатацию в 2002 году. Топливными элементами обе станции обеспечивает российская компания ТВЭЛ, входящая в топливный дивизион «Росатома».

После того как в прошлом месяце из тендера на строительство энергоблока исключили китайскую корпорацию China General Nuclear Power, на контракт стоимостью шесть миллиардов евро претендуют американо-канадская Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP. При этом у первого кандидата есть опыт замены топливных элементов российского производства на собственные — такая работа ведется на украинских АЭС.