Чехия допустила отказ от участия России в тендере на достройку энергоблока АЭС

Власти Чехии допустили отказ от участия российских компаний в тендере на достройку энергоблока АЭС «Дукованы». Причиной такого решения могут послужить свежие обвинения в адрес российских спецслужб в их причастности к взрывам на складе боеприпасов в 2014 году и высылка дипломатов из страны. Об этом сообщает ТАСС, цитируя вице-премьера и главу Минпромторга страны Карела Гавличека.

«Происходящие события, конечно же, могут повлиять на тендер. Поступила очень серьезная информация. Любое подобное деяние, если оно будет подтверждено, совершенно точно повлечет за собой последствия», — сказал чиновник.

По словам Гавличека, чешские власти будут принимать решение об участии иностранных компаний в тендерах на основании информации от спецслужб страны. Контрразведка и разведка Чехии на протяжении долгого времени добиваются от правительства отстранения российских компаний от конкурса по причине потенциальной угрозы национальной безопасности.

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые якобы причастны к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице 16 октября 2014 года. Тогда взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих.