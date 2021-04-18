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США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов

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Фото: POOL / Reuters

США поддержали решение Чехии о высылке российских дипломатов, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс в своем Twitter-аккаунте.

«США поддерживают Чехию в ее решительном ответе на подрывные действия России на чешской территории», — отметил он. Прайс добавил, что необходимо действовать решительно в ответ на действия Москвы, «которые ставят под угрозу территориальную целостность, энергетическую безопасность или жизненно важную инфраструктуру наших союзников и партнеров».

Чехия объявила о высылке из страны 18 российских дипломатов 17 апреля. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году.

Взрывы во Врбетице произошли 16 октября 2014 года. Взорвались, предположительно, десять тысяч килограммов боеприпасов, включая ракеты средней дальности. В результате погибли два человека. Причина взрыва оставалась неизвестной, по одной из версий, он случился из-за халатности рабочих.

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