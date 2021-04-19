Косачев назвал обвинения Чехии попыткой отвлечь внимание от шпионских скандалов

Обвинения Чехии в адрес России могут быть попыткой увести внимание мировой общественности от «двух настоящих шпионских скандалов», об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в эфире телеканала «Россия-24», его слова приводит ТАСС.

«Это такой вот широкий жест, чтобы увести внимание мировой общественности от настоящих двух шпионских скандалов, которые разразились, соответственно, в случае с украинским консулом в Петербурге, который был взят с поличным, и с белорусскими псевдореволюционерами, которые были остановлены в Москве и в Минске», — сказал сенатор.

Речь идет о задержании украинского консула Александра Сосонюка в Санкт-Петербурге, который на встрече с россиянином попытался получить информацию закрытого характера, а также о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко о подготовке покушения на него и его семью. Позже Федеральная служба безопасности (ФСБ) сообщила о задержании в Москве двух человек, планировавших военный переворот в республике.

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Косачев добавил, что власти Чехии попали бы в неловкое положение, опубликовав отчет о расследовании взрывов в Врбетице в 2014 году. По мнению сенатора, его изучили бы профессионалы и обнаружили бы массовые нестыковки, которые не выдерживают никакой критики.

Ранее 17 апреля Чехия выслала 18 российских дипломатов по подозрению в работе на спецслужбы РФ, якобы причастные к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова: они, как утверждается, находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.

В ответ Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Они должны покинуть территорию страны 19 апреля.