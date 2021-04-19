Россия ответила на требование Чехии вернуть землю под посольством в Праге

Участки посольства России в Чехии были выделены СССР в начале 1970-х годов на основании действующих советско-чехословацких соглашений. Так на требование чешских властей вернуть землю под диппредставительством в Праге ответил МИД России в своем Telegram-канале.

«Ранее, если у чешской или российской стороны возникали вопросы в сфере недвижимости, включая пользование земельными участками, задействовался механизм соответствующих экспертных консультаций. Инструменты для профессионального и компетентного диалога у нас есть», — отметили в ведомстве.

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Там также напомнили о «немалой» недвижимости Чехии в районе Тверской улицы в Москве.

Ранее 19 апреля староста района «Прага-7» Ян Чижински потребовал от России вернуть территорию, на которой в настоящее время располагается российское посольство в Чехии. По его мнению, «через 53 года оккупация части Стромовки Российской Федерацией должна, наконец, закончиться».

По данным чешских СМИ, парк Стромовка в Праге в 1968 году был занят войсками Варшавского договора, которые разбили там лагерь. Позже часть парка заняло посольство СССР, причем данная территория не вернулась в пользование города и после ухода советских войск из Чехии в 1990-1991 годах.

18 апреля Москва объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. Такое решение стало ответной мерой на высылку из Чехии 18 российских дипломатов днем ранее. Их подозревают в работе на российские спецслужбы, которые Прага считает причастными к взрывам во Врбетице в 2014 году. Кроме того, Чехия объявила в розыск россиян Александра Петрова и Руслана Боширова: они, как утверждается, находились на месте взрыва на складе во Врбетице в октябре 2014 года.