Появились кадры задержания украинского консула в Петербурге

Появились кадры задержания украинского консула Александра Сосонюка в Петербурге. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале RT.

На размещенных кадрах видно, как сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России задержали Сосонюка во время встречи с неназванным россиянином при попытке получения информации закрытого характера.

Как отмечается в сообщении ФСБ, деятельность консула оценена как враждебная по отношению к России и не совместимая со статусом дипломата. В спецслужбе рассказали, что к Сосонюку примут меры в соответствии с нормами международного права.

Ранее стало известно, что Украина уже отреагировала на задержание консула. Страна расценивает это как враждебные действия со стороны России и готовит ответные меры в отношении российских дипломатов, заявил замглавы МИД Украины Евгений Енин. Он назвал ситуацию «очередной провокацией» против Украины.